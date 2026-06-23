Cities with the most expensive homes in the Miami metro area
Purchasing a home is one of the most important investments there is. More than a place to live, homeownership is an asset with the potential to tremendously rise in value. But with home prices reaching record heights, affordability plays a huge role for buyers.
The typical home value in the United States was $368,720 in May, 0.8% higher than the year before.
High mortgage rates are also making monthly payments more expensive; as of June 11, the
sits at 6.52%.
Although home prices have inflated all across the U.S., there are some cities that command a higher price tag than others. Location, size, age, and condition are all contributing factors to home value.
Stacker compiled a list of cities with the most expensive homes in the Miami metro area using data from Zillow. Charts show the monthly typical home value since January 2018. Data was available for 118 cities and towns.
#30. Lake Clarke Shores, FL
- Typical home value: $663,564
- 1-year price change: +2.8%
- 5-year price change: +50.1%
#29. Cooper City, FL
- Typical home value: $666,861
- 1-year price change: -2.5%
- 5-year price change: +39.9%
#28. West Miami, FL
- Typical home value: $667,939
- 1-year price change: -4.8%
- 5-year price change: +41.8%
#27. Bay Harbor Islands, FL
- Typical home value: $683,538
- 1-year price change: -3.3%
- 5-year price change: +42.9%
#26. Palm Beach Gardens, FL
- Typical home value: $684,407
- 1-year price change: -0.4%
- 5-year price change: +43.9%
#25. Jupiter, FL
- Typical home value: $699,018
- 1-year price change: -2.2%
- 5-year price change: +38.8%
#24. Weston, FL
- Typical home value: $727,457
- 1-year price change: -3.3%
- 5-year price change: +39.3%
#23. Miami Springs, FL
- Typical home value: $732,277
- 1-year price change: -1.3%
- 5-year price change: +41.6%
#22. Miami Shores, FL
- Typical home value: $739,736
- 1-year price change: -0.3%
- 5-year price change: +54.1%
#21. Lighthouse Point, FL
- Typical home value: $771,363
- 1-year price change: -2.0%
- 5-year price change: +36.4%
#20. Palm Beach Shores, FL
- Typical home value: $840,247
- 1-year price change: -0.7%
- 5-year price change: +42.8%
#19. El Portal, FL
- Typical home value: $846,625
- 1-year price change: -1.3%
- 5-year price change: +57.4%
#18. Highland Beach, FL
- Typical home value: $903,574
- 1-year price change: -2.8%
- 5-year price change: +35.7%
#17. Biscayne Park, FL
- Typical home value: $951,338
- 1-year price change: +3.8%
- 5-year price change: +61.7%
#16. Parkland, FL
- Typical home value: $1,064,175
- 1-year price change: -2.1%
- 5-year price change: +40.1%
#15. Village of Palmetto Bay, FL
- Typical home value: $1,116,513
- 1-year price change: +0.4%
- 5-year price change: +62.8%
#14. Surfside, FL
- Typical home value: $1,319,094
- 1-year price change: +4.1%
- 5-year price change: +72.6%
#13. Southwest Ranches, FL
- Typical home value: $1,462,528
- 1-year price change: +0.8%
- 5-year price change: +65.2%
#12. Ocean Ridge, FL
- Typical home value: $1,492,024
- 1-year price change: +2.5%
- 5-year price change: +61.1%
#11. Coral Gables, FL
- Typical home value: $1,544,097
- 1-year price change: +2.0%
- 5-year price change: +69.2%
#10. Key Biscayne, FL
- Typical home value: $1,674,011
- 1-year price change: +0.8%
- 5-year price change: +44.9%
#9. Bal Harbour, FL
- Typical home value: $1,971,096
- 1-year price change: +2.2%
- 5-year price change: +51.3%
#8. Palm Beach, FL
- Typical home value: $2,088,765
- 1-year price change: -1.4%
- 5-year price change: +65.6%
#7. Pinecrest, FL
- Typical home value: $2,205,393
- 1-year price change: +2.2%
- 5-year price change: +82.2%
#6. Gulf Stream, FL
- Typical home value: $2,715,901
- 1-year price change: +4.9%
- 5-year price change: +66.4%
#5. Golf, FL
- Typical home value: $3,050,802
- 1-year price change: +7.1%
- 5-year price change: +118.4%
#4. Manalapan, FL
- Typical home value: $3,702,751
- 1-year price change: +0.1%
- 5-year price change: +58.4%
#3. Jupiter Inlet Colony, FL
- Typical home value: $3,738,235
- 1-year price change: +0.0%
- 5-year price change: +75.8%
#2. Fisher Island, FL
- Typical home value: $6,608,958
- 1-year price change: +3.3%
- 5-year price change: +78.9%
#1. Golden Beach, FL
- Typical home value: $7,548,059
- 1-year price change: +9.2%
- 5-year price change: +80.6%