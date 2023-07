Recall alert: 143K Mercedes recalled due to fuel pump issue

The National Highway Traffic Safety Administration has announced the recall of more than 143,000 Mercedes vehicles because of an issue with the vehicles’ fuel pumps.

>> Read more trending news

The NHTSA said the fuel pump may shut down and cause a loss of power.

The following cars are affected by the recall:

Model Year Mercedes-Benz AMG C43 2021-2023 Mercedes-Benz AMG C63 2021 Mercedes-Benz AMG C63 S 2021-2023 Mercedes-Benz AMG E53 2022-2023 Mercedes-Benz AMG E63 S 2023 Mercedes-Benz AMG G63 2021-2023 Mercedes-Benz AMG GLC43 2021-2023 Mercedes-Benz AMG GLC63 2021 Mercedes-Benz AMG GLC63 S 2021 Mercedes-Benz AMG GLE53 2021-2022 Mercedes-Benz AMG GLE63 2022 Mercedes-Benz AMG GLE63 S 2021-2023 Mercedes-Benz AMG GLS63 2021-2023 Mercedes-Benz AMG GT43 2022-2023 Mercedes-Benz AMG GT53 2022-2023 Mercedes-Benz AMG GT63 2023 Mercedes-Benz AMG GT63 S 2023 Mercedes-Benz AMG SL43 2023 Mercedes-Benz AMG SL55 2022-2023 Mercedes-Benz AMG SL63 2022-2023 Mercedes-Benz C300 2021-2023 Mercedes-Benz CLS450 2022-2023 Mercedes-Benz E350 2021-2023 Mercedes-Benz E450 2022-2023 Mercedes-Benz G550 2021-2022 Mercedes-Benz GLC300 2021-2022 Mercedes-Benz GLE450 2021-2022 Mercedes-Benz GLE580 2021 Mercedes-Benz GLS450 2021-2023 Mercedes-Benz GLS580 2021-2023 Mercedes-Benz S500 2022-2023 Mercedes-Benz S580 2021-2023 Mercedes-Benz S580E 2023 Mercedes-Maybach GLS600 2021-2023 Mercedes-Maybach S580 2021-2023 Mercedes-Maybach S680 2022-2023

The NHTSA said that dealerships will replace the fuel pumps for free and owners will be notified by mail on Aug. 25. Owners can also call Mercedes-Benz USA customer service at 800-367-6372.

©2023 Cox Media Group