0 2018 Colorado State's hurricane season forecast released

The 2018 hurricane season quickly approaches, and with less than two months to its start on June 1, one of the most famous outlooks was released today from the National Tropical Weather Conference in South Padre Island.

Nota en español abajo

Colorado State University’s Dr. Phil Klotbach and his team are calling for 14 named storms, of which 7 could become hurricanes and 3 major hurricanes.

This year’s call is for slightly above average activity because of the probability of not having an El Niño conditions over the Pacific.

WATCH MORE WEATHER FACTS AND HACKS



El Niño is a pattern that develops over the Eastern Pacific and hinders tropical activity over the Atlantic. If El Niño is weak or there is a neutral phase in the Pacific, the chances of an active hurricane season slightly increases. In the contrary to El Niño, La Niña would cause much more favorable conditions over the Atlantic for tropical systems to develop.

La Niña was present during the winter of 2016-2017, then shifted to a neutral phase, including during most of the 2017 hurricane season, but some scientists believe that there were traces of La Niña left behind that triggered the increased number of storms during the 2017 hurricane season. La Niña officially developed fall 2017 and it is only starting to loosen its grip. The next forecast about El Niño oscillation comes April 12 from NOAA.

CSU predicted a slightly below-average 2017 hurricane season in its April forecast, calling for only 11 named storms, four hurricanes and two major hurricanes. By the next outlook update in August 2017, CSU’s outlook was up to 16 named storms.

There are many other ingredients that contribute to a storm’s formation, too, though, such as dry air or Saharan dust and water temperature. It’s like a recipe; the “dish” can be cooked missing an ingredient, but it might not taste the same.

A forecast as such this far out tends to have a large margin of error. These types of forecasts should be used as guidance. Remember, it only takes one tropical storm or hurricane to impact your location to make it a busy season for you. Also, this or any season forecast does not discuss locations of landfall, as those are impossible to predict without a current system to analyze.

Read more: Climate Science Special Report released; key findings of Earth's health

Klotzbach is a research scientist in the Department of Atmospheric Science at Colorado State University. His predecessor, Dr. Bill Gray, a pioneer in tropical weather research, and a well-known scientist in the field of meteorology, began issuing hurricane forecast in the mid-1980s.

Gray discovered that when you have warmer than normal waters in the center of the eastern tropical Pacific -indicative of El Niño conditions-, you tend to get fewer hurricanes in the Atlantic, due to an increase in strong upper-level winds tearing apart storms.

In 2005, he stepped back from this duty and passed the torch on to Klotzbach, his protégé.

-------------------------------------------

La Universidad de Colorado, con más de 3 decadas emitiendo pronósticos sobre la temporada de #huracanes, emite su previsión para la temporada 2018: Un poco más activa del promedio. Nota en español aquí, abajo: https://t.co/QTcWKn36oK@philklotzbach pic.twitter.com/6hSXYprTF8 — Irene Sans (@IreneSans) April 5, 2018

Pronóstico para la temporada de huracanes de 2018

La temporada de huracanes de 2018 se acerca rápidamente, y con menos de dos meses para su inicio el 1 de junio, una de las perspectivas más famosas se dio a conocer hoy en la Conferencia Nacional del Tiempo Tropical en South Padre Island. El Dr. Phil Klotzbach de la Universidad Estatal de Colorado y su equipo pronostican 14 tormentas nombradas, de las cuales 7 podrían convertirse en huracanes y 3 huracanes mayores. La convocatoria de este año es para una actividad ligeramente superior a la media debido a la probabilidad de no tener condiciones de El Niño en el Pacífico.

El Niño es un patrón que se desarrolla sobre el Pacífico Oriental y obstaculiza la actividad tropical sobre el Atlántico. Si El Niño es débil o hay una fase neutral en el Pacífico, las posibilidades de una temporada activa de huracanes aumentan un poco. A diferencia de El Niño, La Niña causaría condiciones mucho más favorables sobre el Atlántico para el desarrollo de sistemas tropicales.

La Niña estuvo presente durante el invierno de 2016-2017, luego cambió a una fase neutral, incluida durante la mayor parte de la temporada de huracanes de 2017, pero algunos científicos creen que hubo rastros de La Niña rezagados que desencadenaron el aumento del número de tormentas durante el 2017 temporada de huracanes. La Niña se desarrolló oficialmente en otoño de 2017 y apenas está empezando a aflojarse. El siguiente pronóstico sobre la oscilación de El Niño llega el 12 de abril desde NOAA.

CSU predijo una temporada de huracanes ligeramente inferior a la media en 2017 en su pronóstico de abril, y pidió solo 11 tormentas con nombre, cuatro huracanes y dos grandes huracanes. En la siguiente actualización del pronóstico en agosto de 2017, las previsión de CSU aumentó a 16 tormentas con nombre.

Sin embargo, existen muchos otros ingredientes que también contribuyen a la formación de una tormenta, como el aire seco o el polvo del desierto de Sahara y la temperatura del agua. Es como una receta; el "plato" se puede cocinar sin algun ingrediente, pero puede que no tenga el mismo sabor.

Un pronóstico como este tan lejos tiende a tener un gran margen de error. Este tipo de pronósticos se deben usar como guía. Recuerde, solo se necesita una tormenta tropical o un huracán para afectar su ubicación y convertirla en una temporada activa para usted. Además, este o cualquier pronóstico de temporada no señala en donde un huracan tocaria tierra, esto imposible de predecir sin un sistema actual para analizar.

Klotzbach es un científico investigador en el Departamento de Ciencias Atmosféricas de la Universidad Estatal de Colorado. Su predecesor, el Dr. Bill Gray, un pionero en la investigación sobre el tiempo tropical y un conocido científico en el campo de la meteorología, comenzó a emitir pronósticos de huracanes a mediados de la década de 1980.

Gray descubrió que cuando tiene aguas más cálidas de lo normal en el centro del Pacífico tropical oriental -indicativo de las condiciones de El Niño-, usted tiende a tener menos huracanes en el Atlántico, debido a un aumento en los fuertes vientos del nivel superior que desgarran las tormentas. En 2005, se retiró y le pasó la antorcha a Klotzbach.

(Nota en ambos idiomas escrita por Irene Sans, meteoróloga certificada en WFTV Canal 9)

© 2018 Cox Media Group.