Este condado de la Florida Central dará clases gratis en español en su Academia de Policía Ciudadana

OSCEOLA COUNTY, Fla. — ¿Está interesado en aprender más sobre la labor de la policía local?

La Oficina de Alguaciles del Condado de Osceola abrió solicitudes de su programa Academia Básica para Ciudadanos hispanohablantes.

El programa de 12 semanas tiene como objetivo brindar a la comunidad más información sobre la labor de las diferentes áreas de la Oficina del Sheriff.

Además, el programa brinda a los ciudadanos la oportunidad de tener una clase de seguridad con armas de fuego y visitar el campo de tiro de la Oficina de Alguaciles del Condado Osceola para una experiencia práctica.

El programa será instruido completamente en español como parte de un esfuerzo por ofrecer más oportunidades para la comunidad latina e hispana.

Al graduarse, los ciudadanos recibirán un certificado oficial de finalización firmado por el alguacil Marcos López y presentado en un banquete de graduación.

Las clases serán impartidas todos los martes de 6 p.m. a 9 p.m. en la Oficina del Sheriff del Condado de Osceola.

Aquellos interesados en registrarse pueden llamar al 407-348-1105.

Para aplicar, haga ‘click’ aquí.

