0 Be prepared ahead of storm: insurance, protect your property

Perhaps you are new to Florida, or a new homeowner, you must know that insurance should be obtained before a storm even forms. In fact, flood insurance requires a 30-day waiting period. The best time to get insurance for your home is now, before it becomes too late. Also, make sure you are aware that standard homeowner insurance does not cover flooding.

If you have insurance this is a good time to review your policy, check everything is up-to-date. You may call your insurance company and request an insurance checkup to make sure your home is covered enough in case something needs to be repaired or even replaced after a storm (and all the hazards it can bring).

If you rent, check with your landlord or leasing office about what they offer in case of a storm. Would they provide shutters? How about installation? Are the windows hurricane proof? If you have to get renters insurance, this is also a good time to get it.

While you are checking on your home insurance, this is also a good time to check on your car, motorcycle, boat insurance. Do you have a secure place for them in case of a storm? Does your policy cover enough to repair or replace?

Find out more about understanding the costs and how to better protect your property here: www.floodsmart.gov.

We are less than 3 weeks away from the start of the Atlantic Hurricane Season. Now is the time to check on your home/car insurance.

It can take up to 30 days for flood insurance to become active and if there is a storm threatening, there is a freeze to get insurance. #hurricane pic.twitter.com/UIoDTn8LPK — Irene Sans (@IreneSans) May 9, 2018





Tal vez sea nuevo en Florida, o un nuevo propietario, debe saber que se debe obtener un seguro antes de que se forme una tormenta. De hecho, el seguro contra inundaciones requiere un período de espera de 30 días. El mejor momento para obtener un seguro para su hogar es ahora, antes de que sea demasiado tarde. Además, asegúrese de estar al tanto de que el seguro estándar para propietarios de viviendas no cubre las inundaciones.

Si tiene un seguro, este es un buen momento para revisar su póliza, verifique que todo esté actualizado. Puede llamar a su compañía de seguros y solicitar un chequeo de seguro para asegurarse de que su casa esté lo suficientemente cubierta en caso de que algo necesite ser reparado o incluso reemplazado después de una tormenta (y todos los peligros que pueda presentar).

Reciba alertas del tiempo: Descargue nuestra aplicación del tiempo WFTV

Si alquila, consulte con su arrendador o con la oficina de arrendamiento acerca de lo que ofrecen en caso de una tormenta. ¿Brindarían persianas? ¿Qué hay de la instalación? ¿Son las ventanas a prueba de huracanes? Si tiene que obtener un seguro para inquilinos, este es también un buen momento para obtenerlo.

Mientras revisa su seguro de hogar, este es también un buen momento para verificar su seguro de automóvil, motocicleta y barco. ¿Tienes un lugar seguro para ellos en caso de una tormenta? ¿Su póliza cubre lo suficiente como para repararla o reemplazarla?

Obtenga más información sobre cómo entender los costos y cómo proteger mejor su propiedad aquí: Guía de seguros del propietario para deastres naturales.

Estamos a menos de 3 semanas del inicio de la temporada de huracanes en el Atlántico.

Ahora es el momento de verificar el seguro de su hogar/carro.

El seguro contra inundaciones puede tomar hasta 30 días para activarse y si hay una amenaza de tormenta,no podrá obtenerlo #huracán pic.twitter.com/PoTN6D1PMc — Irene Sans (@IreneSans) May 9, 2018

