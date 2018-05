0 Hurricane season: must-haves for disaster kit ahead of storm threat

Having a well-built disaster kit not only works in case of hurricanes, but also in case of any disaster or emergency. It’s important to have it ready year-round and revise it a couple times throughout the year.

If you don’t have one ready, here are a few recommended supplies to get before hurricane season starts.

(Nota en español abajo)

Weather radio

The best option would be a radio that also offers another setting to listen to emergency signals. That way, you’ll be able to listen to radio broadcasts and stay up-to-date with the latest weather alerts and reports. Many radios today can be powered up in various ways; using batteries, through a regular plug, a hand crank and a small solar panel that can not only power your radio, but can also work to give you a small boost to your cellphone’s battery.

Batteries

It is important to review the supplies that use batteries and make sure you have all the battery types needed for your electronics and flashlights.



Flashlight

Never use candles in case of an emergency. Always have a flashlight with batteries ready in your supply kit.

Phone chargers

It seems obvious, but we often forget USB cables and plugs on a regular basis. When faced with an emergency, this can be a basic supply that might be overlooked. Have one set in your emergency supply it and keep it there, and it will be one less thing to worry about later.

Water

After a disaster, clean water might not be available to drink or to use for basic hygiene. Make sure you have enough water for all members of your family for at least a week. Authorities recommend, on average, 1 gallon of water per person, per day. This might vary from person to person depending on health, physical activity, diet and weather conditions. Nursing mothers might require more water. Staying well-hydrated in crucial. In case of an emergency, make sure to drink the water you need today and try to find more for tomorrow.

Can opener

This is another item that can be easily overlooked. Most nonperishable foods come in cans.

Nonperishable foods

Get enough for your family, at least a three-day supply.

First-aid kit

Your first-aid kit should contain basic Band-Aids, alcohol, disinfectant wipes, burn and cut ointments, gauzes and similar items.

Medicine

A supply of prescription medications should be kept (check expiration dates) in case pharmacies are not able to open to refill those prescriptions.

Documents

Important documents must be kept in a secure place where you can easily grab them and take them with you in case of an emergency. This includes passports, home insurance policies, legal documents, car titles and so forth. It is best to also place these documents in a fire-resistant box.

Cash

ATMs, banks and electronic points of sale in available stores might not be functioning. Make sure to keep a good amount of funds available in cash.

Other items to consider

Books, games (non-electronic) for kids, paper cups, plastic utensils, moist towelettes for personal hygiene, a wrench or pliers and a comfortable change of clothes (especially if you are evacuating) are all good options to add to your kit.

Make sure to always fill up the gas in your car ahead of time, and save time and money by preparing ahead of a natural disaster threat.

----------

Tener un buen kit de desastre listo no solo funciona en caso de huracanes, sino también en caso de un desastre o emergencia. Es importante tenerlo listo durante todo el año y revisarlo un par de veces a lo largo del año. Si no tiene uno listo, aquí hay algunos suministros recomendados para obtener antes de que comience la temporada de huracanes.

Radio de emergencias

La mejor opción sería una radio que también ofrezca otra configuración para escuchar señales de emergencia. De esta forma, podrá escuchar transmisiones de radio y mantenerse actualizado con las últimas alertas e informes meteorológicos. Muchas radios hoy pueden encenderse de varias maneras; utilizando baterías, a través de un enchufe regular, una manivela y un pequeño panel solar que no solo hace que su radio funcione, sino que también puede funcionar para darle un pequeño impulso a la batería de su teléfono celular.

Baterías

Es importante revisar los suministros que usan baterías y asegurarse de tener todos los tipos de batería necesarios para sus dispositivos electrónicos y linternas.Linternas Nunca use velas en caso de una emergencia. Siempre tenga una linterna con pilas preparadas en su kit de suministros.

Cargadores de teléfono

Parece obvio, pero a menudo olvidamos cables USB y enchufes. Cuando se enfrenta a una emergencia, esto puede ser un suministro básico que podría pasarse por alto. Asegúrese de colocar uno en su suministro de emergencia y manténgalo allí. Será una cosa menos de la que preocuparse más adelante.

Agua

Después de un desastre, el agua limpia puede no estar disponible para beber o usar para la higiene básica. Asegúrese de tener suficiente agua para todos los miembros de su familia durante al menos una semana. Las autoridades recomiendan, en promedio, 1 galón de agua por persona, por día. Esto puede variar de persona a persona dependiendo de la salud, la actividad física, la dieta y las condiciones climáticas. Las madres lactantes pueden necesitar más agua. Mantenerse bien hidratado en crucial. En caso de emergencia, asegúrese de beber el agua que necesita hoy e intente buscar más para mañana.

#Irma: Afecte o no directamente a Florida, es bueno tener un kit de emergencia listo y tener un plan en caso de alguna emergencia. pic.twitter.com/sJBLPJNJgb — Irene Sans (@IreneSans) September 5, 2017

Abrelatas

Este es otro elemento que puede pasarse por alto fácilmente. La mayoría de los alimentos no perecederos vienen en latas.

Alimentos no perecederos

Obtenga suficiente para su familia, para que duren por lo menos tres días.

Botiquín de primeros auxilios

Su botiquín de primeros auxilios debe contener curitas básicas, alcohol, toallitas desinfectantes, ungüentos para quemadas y cortadas, gasas y artículos similares.

Medicina

Se debe mantener un suministro de medicamentos recetados (verifique las fechas de vencimiento) en caso de que las farmacias no puedan abrir para volver a surtir esas recetas.

Documentos

Los documentos importantes deben guardarse en un lugar seguro donde pueda tomarlos fácilmente y llevarlos con usted en caso de una emergencia. Esto incluye pasaportes, pólizas de seguro de hogar, documentos legales, títulos de automóviles, etc. Se recomienda colocar estos documentos en una caja resistente al fuego.



Efectivo

Los cajeros automáticos, los bancos y los puntos de venta electrónicos en las tiendas podrían no funcionar. Asegúrese de mantener una buena cantidad de fondos disponibles en efectivo.

Otros artículos a considerar

Libros, juegos (no electrónicos) para niños, vasos de papel, utensilios de plástico, toallitas húmedas para la higiene personal, una llave inglesa o alicates y una cómoda muda de ropa (especialmente si está evacuando) son todas buenas opciones para agregar a su kit.

Asegúrese de llenar siempre el combustible de su automóvil con anticipación y ahorre tiempo y dinero preparándose antes de una amenaza de desastre natural.

