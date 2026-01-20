Cities with the fastest-growing home prices in the Lakeland metro area

The real estate frenzy spurred by the coronavirus pandemic continues, though at a slower pace. Buyers are still competing for a limited supply of housing, driving up prices for affordable properties.

The typical home value in the United States was $359,078 in December, 0.1% higher than the year before.

Increasing mortgage rates have slowed growth, with prices even declining in some places. But some areas are still seeing price jumps compared to the year before.

Stacker compiled a list of cities with the most expensive homes in the Lakeland-Winter Haven, FL metro area using data from Zillow. Charts show the monthly typical home value since January 2018.

#20. Davenport, FL

- 1-year price change: -$19,264 (-5.3%)

- 5-year price change: +$88,492 (+35.0%)

- Typical home value: $341,077 (#1 most expensive city in metro)

#19. Haines City, FL

- 1-year price change: -$14,846 (-4.8%)

- 5-year price change: +$76,651 (+35.1%)

- Typical home value: $294,742 (#6 most expensive city in metro)

#18. Babson Park, FL

- 1-year price change: -$13,683 (-5.9%)

- 5-year price change: +$60,684 (+38.4%)

- Typical home value: $218,618 (#18 most expensive city in metro)

#17. Winter Haven, FL

- 1-year price change: -$13,470 (-4.7%)

- 5-year price change: +$70,642 (+34.9%)

- Typical home value: $273,248 (#10 most expensive city in metro)

#16. Mulberry, FL

- 1-year price change: -$12,935 (-4.4%)

- 5-year price change: +$77,852 (+37.9%)

- Typical home value: $283,080 (#7 most expensive city in metro)

#15. Fort Meade, FL

- 1-year price change: -$12,692 (-5.4%)

- 5-year price change: +$63,139 (+39.3%)

- Typical home value: $223,672 (#17 most expensive city in metro)

#14. Polk City, FL

- 1-year price change: -$12,018 (-4.6%)

- 5-year price change: +$79,270 (+46.6%)

- Typical home value: $249,396 (#15 most expensive city in metro)

#13. Homeland, FL

- 1-year price change: -$11,581 (-5.5%)

- 5-year price change: +$49,723 (+33.0%)

- Typical home value: $200,496 (#20 most expensive city in metro)

#12. Dundee, FL

- 1-year price change: -$11,569 (-4.2%)

- 5-year price change: +$69,326 (+35.3%)

- Typical home value: $265,540 (#12 most expensive city in metro)

#11. Lakeland, FL

- 1-year price change: -$11,097 (-3.5%)

- 5-year price change: +$87,532 (+40.0%)

- Typical home value: $306,623 (#3 most expensive city in metro)

#10. Auburndale, FL

- 1-year price change: -$10,655 (-3.4%)

- 5-year price change: +$84,106 (+38.9%)

- Typical home value: $300,296 (#5 most expensive city in metro)

#9. Lake Wales, FL

- 1-year price change: -$10,377 (-4.2%)

- 5-year price change: +$69,705 (+41.5%)

- Typical home value: $237,803 (#16 most expensive city in metro)

#8. Eagle Lake, FL

- 1-year price change: -$10,019 (-3.4%)

- 5-year price change: +$81,591 (+40.9%)

- Typical home value: $280,995 (#8 most expensive city in metro)

#7. Highland City, FL

- 1-year price change: -$9,654 (-3.6%)

- 5-year price change: +$68,134 (+35.1%)

- Typical home value: $262,031 (#13 most expensive city in metro)

#6. Frostproof, FL

- 1-year price change: -$9,103 (-4.1%)

- 5-year price change: +$59,711 (+39.2%)

- Typical home value: $211,863 (#19 most expensive city in metro)

#5. Lake Hamilton, FL

- 1-year price change: -$8,437 (-3.0%)

- 5-year price change: +$77,390 (+38.7%)

- Typical home value: $277,523 (#9 most expensive city in metro)

#4. Hillcrest Heights, FL

- 1-year price change: -$8,281 (-3.1%)

- 5-year price change: +$62,531 (+32.3%)

- Typical home value: $256,195 (#14 most expensive city in metro)

#3. Lake Alfred, FL

- 1-year price change: -$7,990 (-2.6%)

- 5-year price change: +$90,105 (+42.4%)

- Typical home value: $302,833 (#4 most expensive city in metro)

#2. Bartow, FL

- 1-year price change: -$7,887 (-2.8%)

- 5-year price change: +$79,476 (+41.8%)

- Typical home value: $269,685 (#11 most expensive city in metro)

#1. Highland Park, FL

- 1-year price change: -$1,275 (-0.4%)

- 5-year price change: +$100,441 (+43.6%)

- Typical home value: $330,830 (#2 most expensive city in metro)