‘Inclusión y diversidad’ : El condado de Orange amplía su programa piloto de ESOL

ORLANDO, Fla. — El programa piloto del Condado de Orange para trabajadores en el sector de la hospitalidad ha sido un éxito.

A principios de año, el condado inició su programa piloto ESOL para adultos que ayuda a los trabajadores de la hospitalidad a fortalecer sus talentos.

Luego de ver resultados positivos en el aprendizaje de los estudiantes y la experiencia de los empleadores, el Gobierno del Condado de Orange ampliará el programa para incluir a más empleadores.

IMA Medical Group y Paramount Hospitality Management ahora seran parte de las compañías que ofrecen este programa en el lugar de trabajo.

El alcalde del condado de Orange, Jerry L. Demings, dijo que está emocionado de traer más oportunidades a la comunidad de International Drive.

“Los primeros datos indican claros beneficios para nuestra fuerza laboral y empleadores cuando las empresas públicas y privadas se unen para eliminar las barreras a la instrucción, como los ingresos, el transporte y el cuidado de los niños”, dijo Demings.

Las dos nuevas organizaciones se unieron al programa piloto el pasado 12 de junio .

Estas compañías van a brindar espacio, tiempo, apoyo y además pagarán a aquellos empleados que participen en los cursos de inglés durante las próximas ocho semanas.

El condado utilizará los datos de estos pilotos para diseñar e implementar un programa ESOL sostenible.

Marco Manzie, fundador y presidente de Paramount Hospitality Management, dijo que espera expandir el programa ESOL.

“El dominio del idioma inglés es una herramienta crítica para la comunicación efectiva y el crecimiento personal y profesional”, dijo Manzie. “Esta iniciativa permite que nuestra fuerza laboral mejore sus habilidades lingüísticas y cierra la brecha, fomentando un lugar de trabajo más inclusivo y diverso”.

La directora ejecutiva de IMA Medical Group, Donna Walker, dijo que este programa ayudaría al desarrollo profesional y personal de sus empleados.

“Al alinearnos con nuestra visión, estamos entusiasmadas con esta nueva asociación con el Condado de Orange y UCF Global para ofrecer clases de inglés gratuitas a los miembros de nuestro equipo”, dijo. “Al unir fuerzas, podemos mejorar el dominio del inglés de nuestra fuerza laboral, brindándoles la capacidad de ampliar sus oportunidades y brindar un mejor servicio a los pacientes en las comunidades de IMA”.

La investigación del programa piloto en Rosen Hotels & Resorts ha demostrado que los empleados se sienten con más confianza de hablar y comprender el idioma inglés.

Si bien casi la mitad de los participantes ha estado en los EE. UU. durante más de ocho años, el 60 % no había tomado clases de inglés en el pasado y el 50 % de este grupo mencionó los horarios de trabajo como una barrera para aprender inglés.

A través de una subvención del Condado de Orange, UCF Global continuará brindando clases de inglés para ayudar a los trabajadores a avanzar en sus carreras profesionales.

