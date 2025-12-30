Local

Orlando’s FamilyFest at Dezerland 2025

By 9Family Connection, WFTV
Dezerland Family Fest 2026
By 9Family Connection, WFTV

Orlando, Fla — Join 27 Community Connection and our partners ACR Air Conditioning and Refrigeration, Community Legal Services, Sanchez & Brown on Saturday, January 31st for Family Fest!

The fun begins at noon at Dezerland Action Park! There’s something for the whole family, from kids’ characters, the diaper derby, family-friendly vendors, and more!

FREE Admission, FREE Parking! FREE Kids Activities! Family Resources! Vendor Prizes & More!

(Day of FamilyFest, Adult Tickets Are $5)

For more info, visit: https://www.eventbrite.com/e/4th-annual-orlando-familyfest-1312026-dezerland-park-orlando-tickets-1976475687988

TOP STORIES FROM WFTV CHANNEL 9

Most Read