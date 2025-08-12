News

Best private K-12 schools in the Jacksonville metro area

By Stacker
Stacker compiled a list of the best private K-12 schools in the Jacksonville metro area using data from Niche.
Stacker compiled a list of the best private K-12 schools in the Jacksonville metro area using data from the Niche. Niche uses five weighted factors for its rankings: top colleges score, college enrollment, culture & diversity grade, parent / student surveys, and student teacher ratio. You can read more about the methodology here.

#23. The Foundation Academy

- Location: Jacksonville, FL
- Enrollment: 350 (11:1 student to teacher ratio)
- Niche grade: B-

#22. Joshua Christian Academy

- Location: Jacksonville, FL
- Enrollment: 254 (21:1 student to teacher ratio)
- Niche grade: B-

#21. Northside Christian Academy

- Location: Starke, FL
- Enrollment: 253 (14:1 student to teacher ratio)
- Niche grade: B-

#20. Victory Christian Academy

- Location: Jacksonville, FL
- Enrollment: 318 (23:1 student to teacher ratio)
- Niche grade: B-

#19. Old Plank Christian Academy

- Location: Jacksonville, FL
- Enrollment: 376 (18:1 student to teacher ratio)
- Niche grade: B-

#18. Temple Christian Academy

- Location: Jacksonville, FL
- Enrollment: 154 (10:1 student to teacher ratio)
- Niche grade: B-

#17. West Meadows Baptist Academy

- Location: Jacksonville, FL
- Enrollment: 52 (9:1 student to teacher ratio)
- Niche grade: B-

#16. Seacoast Christian Academy

- Location: Jacksonville, FL
- Enrollment: 323 (8:1 student to teacher ratio)
- Niche grade: B

#15. Beaches Chapel School

- Location: Neptune Beach, FL
- Enrollment: 245 (12:1 student to teacher ratio)
- Niche grade: B

#14. Calvary Christian Academy

- Location: Middleburg, FL
- Enrollment: 138 (17:1 student to teacher ratio)
- Niche grade: B

#13. Cornerstone Christian School

- Location: Jacksonville, FL
- Enrollment: 342 (14:1 student to teacher ratio)
- Niche grade: B

#12. Eunice Christian School

- Location: Jacksonville, FL
- Enrollment: 33 (2:1 student to teacher ratio)
- Niche grade: B+

#11. Beacon of Hope Christian School

- Location: St Augustine, FL
- Enrollment: 78 (7:1 student to teacher ratio)
- Niche grade: B+

#10. Eagle's View Academy

- Location: Jacksonville, FL
- Enrollment: 294 (13:1 student to teacher ratio)
- Niche grade: B+

#9. Harvest Community School

- Location: Jacksonville, FL
- Enrollment: 255 (9:1 student to teacher ratio)
- Niche grade: B+

#8. Sonshine Christian Academy

- Location: Callahan, FL
- Enrollment: 207 (11:1 student to teacher ratio)
- Niche grade: B+

#7. First Coast Christian School

- Location: Jacksonville, FL
- Enrollment: 590 (14:1 student to teacher ratio)
- Niche grade: A-

#6. Christ's Church Academy

- Location: Jacksonville, FL
- Enrollment: 708 (9:1 student to teacher ratio)
- Niche grade: A-

#5. University Christian School

- Location: Jacksonville, FL
- Enrollment: 803 (21:1 student to teacher ratio)
- Niche grade: A

#4. Trinity Christian Academy

- Location: Jacksonville, FL
- Enrollment: 1,569 (16:1 student to teacher ratio)
- Niche grade: A

#3. Providence School

- Location: Jacksonville, FL
- Enrollment: 1,621 (11:1 student to teacher ratio)
- Niche grade: A

#2. St. Johns Country Day School

- Location: Orange Park, FL
- Enrollment: 467 (6:1 student to teacher ratio)
- Niche grade: A

#1. The Bolles School

- Location: Jacksonville, FL
- Enrollment: 1,030 (8:1 student to teacher ratio)
- Niche grade: A+

