Stacker compiled a list of the best private K-12 schools in the Jacksonville metro area using data from the Niche. Niche uses five weighted factors for its rankings: top colleges score, college enrollment, culture & diversity grade, parent / student surveys, and student teacher ratio. You can read more about the methodology here.
#23. The Foundation Academy
- Location: Jacksonville, FL
- Enrollment: 350 (11:1 student to teacher ratio)
- Niche grade: B-
#22. Joshua Christian Academy
- Location: Jacksonville, FL
- Enrollment: 254 (21:1 student to teacher ratio)
- Niche grade: B-
#21. Northside Christian Academy
- Location: Starke, FL
- Enrollment: 253 (14:1 student to teacher ratio)
- Niche grade: B-
#20. Victory Christian Academy
- Location: Jacksonville, FL
- Enrollment: 318 (23:1 student to teacher ratio)
- Niche grade: B-
#19. Old Plank Christian Academy
- Location: Jacksonville, FL
- Enrollment: 376 (18:1 student to teacher ratio)
- Niche grade: B-
#18. Temple Christian Academy
- Location: Jacksonville, FL
- Enrollment: 154 (10:1 student to teacher ratio)
- Niche grade: B-
#17. West Meadows Baptist Academy
- Location: Jacksonville, FL
- Enrollment: 52 (9:1 student to teacher ratio)
- Niche grade: B-
#16. Seacoast Christian Academy
- Location: Jacksonville, FL
- Enrollment: 323 (8:1 student to teacher ratio)
- Niche grade: B
#15. Beaches Chapel School
- Location: Neptune Beach, FL
- Enrollment: 245 (12:1 student to teacher ratio)
- Niche grade: B
#14. Calvary Christian Academy
- Location: Middleburg, FL
- Enrollment: 138 (17:1 student to teacher ratio)
- Niche grade: B
#13. Cornerstone Christian School
- Location: Jacksonville, FL
- Enrollment: 342 (14:1 student to teacher ratio)
- Niche grade: B
#12. Eunice Christian School
- Location: Jacksonville, FL
- Enrollment: 33 (2:1 student to teacher ratio)
- Niche grade: B+
#11. Beacon of Hope Christian School
- Location: St Augustine, FL
- Enrollment: 78 (7:1 student to teacher ratio)
- Niche grade: B+
#10. Eagle's View Academy
- Location: Jacksonville, FL
- Enrollment: 294 (13:1 student to teacher ratio)
- Niche grade: B+
#9. Harvest Community School
- Location: Jacksonville, FL
- Enrollment: 255 (9:1 student to teacher ratio)
- Niche grade: B+
#8. Sonshine Christian Academy
- Location: Callahan, FL
- Enrollment: 207 (11:1 student to teacher ratio)
- Niche grade: B+
#7. First Coast Christian School
- Location: Jacksonville, FL
- Enrollment: 590 (14:1 student to teacher ratio)
- Niche grade: A-
#6. Christ's Church Academy
- Location: Jacksonville, FL
- Enrollment: 708 (9:1 student to teacher ratio)
- Niche grade: A-
#5. University Christian School
- Location: Jacksonville, FL
- Enrollment: 803 (21:1 student to teacher ratio)
- Niche grade: A
#4. Trinity Christian Academy
- Location: Jacksonville, FL
- Enrollment: 1,569 (16:1 student to teacher ratio)
- Niche grade: A
#3. Providence School
- Location: Jacksonville, FL
- Enrollment: 1,621 (11:1 student to teacher ratio)
- Niche grade: A
#2. St. Johns Country Day School
- Location: Orange Park, FL
- Enrollment: 467 (6:1 student to teacher ratio)
- Niche grade: A
#1. The Bolles School
- Location: Jacksonville, FL
- Enrollment: 1,030 (8:1 student to teacher ratio)
- Niche grade: A+