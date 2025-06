Florida’s Summer BreakSpot program offers free meals to kids in need during break

ORLANDO, Fla. — You can view this article in English, Spanish, and Haitian Creole below.

Puedes ver este artículo en inglés, español y criollo haitiano a continuación.

Ou ka wè atik sa a an Angle, Panyòl, ak Kreyòl Ayisyen anba a.

The Florida Department of Agriculture and Consumer Services is providing free meals to children from low-income areas during summer break through the Summer BreakSpot Program.

The program partners with schools and organizations across the state to provide meals at no cost to children 18 and under while schools are closed for the summer.

Summer BreakSpot sites include open sites and camps, both residential and non-residential. Open sites offer meals to all children in the area on a first-come, first-served basis.

The program’s acceptance and participation requirements are the same for all children, regardless of race, color, national origin, sex, age, or disability, ensuring non-discrimination in meal service.

Families can find a Summer BreakSpot site by dialing (850) 617-7170 or visiting SummerBreakSpot.org.

El Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de Florida está proporcionando comidas gratuitas a niños de áreas de bajos ingresos durante las vacaciones de verano a través del Programa Summer BreakSpot.

El programa se asocia con escuelas y organizaciones en todo el estado para ofrecer comidas sin costo a niños de 18 años o menos mientras las escuelas están cerradas durante el verano.

Los sitios de Summer BreakSpot incluyen sitios abiertos y campamentos, tanto residenciales como no residenciales. Los sitios abiertos ofrecen comidas a todos los niños en el área por orden de llegada.

Los requisitos de aceptación y participación del programa son los mismos para todos los niños, sin importar raza, color, origen nacional, sexo, edad o discapacidad, asegurando la no discriminación en el servicio de comidas.

Las familias pueden encontrar un sitio de Summer BreakSpot llamando al (850) 617-7170 o visitando SummerBreakSpot.org.

Depatman Agrikilti ak Sèvis Konsomatè Florid ap bay manje gratis pou timoun ki soti nan zòn ki gen revni fèb pandan vakans ete atravè Pwogram Summer BreakSpot.

Pwogram nan fè patenarya ak lekòl ak òganizasyon atravè eta a pou bay manje gratis pou timoun ki gen 18 an oswa mwens pandan lekòl yo fèmen pou ete a.

Sit Summer BreakSpot yo gen ladan sit ouvè ak kan, tou de rezidansyèl ak ki pa rezidansyèl. Sit ouvè yo ofri manje pou tout timoun nan zòn nan sou baz premye vini, premye sèvi.

Kondisyon akseptasyon ak patisipasyon pwogram nan se menm pou tout timoun, kèlkeswa ras, koulè, orijin nasyonal, sèks, laj, oswa andikap, pou asire pa gen diskriminasyon nan sèvis manje.

Fanmi yo ka jwenn yon sit Summer BreakSpot lè yo rele (850) 617-7170 oswa lè yo vizite SummerBreakSpot.org.

