Marion County Public Schools announces 2026 orientation schedule

MARION COUNTY, Fla. — Marion County Public Schools has announced orientation dates and times for the 2026-27 school year.
Orientations allow students and families to visit campuses, meet teachers and receive information about schedules, transportation, extracurricular activities and other school-related topics.
Families are encouraged to verify their contact information and register for the district’s Family Access system, which provides online access to grades, attendance and other student information.
The first day of school for most Marion County students is Monday, Aug. 10. Students at Wyomina Park Elementary return Tuesday, July 21, because the school operates on a year-round calendar.
Orientation schedule
Anthony Elementary — Aug. 6
- 8 a.m.: VPK, ASD, prekindergarten ESE and kindergarten
- 8:40 a.m.: Grades 1-5
Belleview Elementary — Aug. 6
- 1 p.m.
Belleview High — Aug. 5
- 3:30 p.m.: Freshman Preview
- 5 p.m.: All other students
Belleview Middle — Aug. 7
- 9 a.m.: New students and Grade 6
Belleview-Santos Elementary — Aug. 6
- 9 a.m.: VPK through Grade 2
- 10:15 a.m.: Grades 3-5
Bridgeway Academy
- Aug. 6 at 1 p.m.: Grades 1-5
- Aug. 7 at 1 p.m.: Grades 6-12
College Park Elementary — Aug. 7
- 8:30 a.m.: Prekindergarten through Grade 2
- 9:15 a.m.: Grades 3-5
Dr. N.H. Jones Elementary — Aug. 7
- Noon: Primary grades
- 1 p.m.: Intermediate grades
Dunnellon Elementary — Aug. 6
- 10 a.m.
Dunnellon High — Aug. 6
- 4 p.m.
Dunnellon Middle — Aug. 6
- 2 p.m.
East Marion Elementary — Aug. 6
- 1 p.m.
Eighth Street Elementary — Aug. 7
- 10:30 a.m.
Emerald Shores Elementary — Aug. 6
- 11:30 a.m.: Prekindergarten and kindergarten
- 12:30 p.m.: Grades 1-5
Fessenden Elementary — Aug. 7
- 9 a.m.
Fordham Early Learning Academy — Aug. 7
- 10:30 a.m.
Forest High — Aug. 6
- 5:30 p.m.
Fort King Middle — Aug. 6
- 5 p.m.
Fort McCoy School — Aug. 7
- 8 a.m.: VPK
- 8:30 a.m.: Grades K-8
- 10 a.m.: Grade 3
Greenway Elementary — Aug. 7
- Noon
Hammett Bowen Jr. Elementary — Aug. 6
- 1 p.m.
Harbour View Elementary — Aug. 7
- 12:30 p.m.
Hillcrest — Aug. 7
- 10 a.m.: New families
- 11 a.m.: Returning families
Horizon Academy at Marion Oaks — July 30
- 6 p.m.: New students and Grade 6
Howard Middle — Aug. 7
- 8 a.m.
Lake Weir High — Aug. 6
- 5:30 p.m.: New students and Grade 9
Lake Weir Middle — Aug. 6
- 9:30 a.m.: New students and Grade 6
Legacy Elementary — Aug. 6
- 10 a.m.
Liberty Middle — Aug. 6
- 12:30 p.m.: ESE students
- 2:30 p.m.: All other students
Madison Street Academy — Aug. 7
- 9 a.m.: VPK and Grade 1
- 10:30 a.m.: Grades 2-5
Maplewood Elementary — Aug. 6
- 9 a.m.
Marion Oaks Elementary — Aug. 7
- 9 a.m.: Sensory-friendly orientation
- 9:45 a.m.: Grades K-2
- 10:45 a.m.: Grades 3-5
North Marion High
- July 30 at 9 a.m.: Freshman Preview
- Aug. 6 at 5:30 p.m.: Grades 9-12
North Marion Middle — Aug. 7
- 1 p.m.: New students and Grade 6
Oakcrest Elementary — Aug. 6
- 1 p.m.
Ocala Springs Elementary — Aug. 7
- 8:30 a.m.
Osceola Middle — Aug. 7
- 9 a.m.: Last names A-L
- 9:45 a.m.: Last names M-Z
Reddick-Collier Elementary — Aug. 7
- 10 a.m.
Romeo Elementary — Aug. 6
- 1 p.m.
Ross Prairie Elementary
- Aug. 6 at 1 p.m.
- Aug. 7 at 8:30 a.m.: Group A
- Aug. 7 at 10:30 a.m.: Group B
Saddlewood Elementary — Aug. 7
- 12:30 p.m.
Shady Hill Elementary — Aug. 6
- 10 a.m.
South Marion High
- July 30 at 6 p.m.: Freshman Connection at Horizon Academy at Marion Oaks
- Aug. 6 at 6 p.m.
South Ocala Elementary — Aug. 7
- 11 a.m.
Sparr Elementary — Aug. 7
- 10 a.m.
Stanton-Weirsdale Elementary — Aug. 7
- 8:30 a.m.
Sunrise Elementary — Aug. 7
- 9:30 a.m.: VPK, ASD, IND, prekindergarten ESE and kindergarten
- 10 a.m.: Grades 1-5
Vanguard High
- July 28 at 8:30 a.m.: Freshman Preview
- Aug. 6 at 6 p.m.
Ward-Highlands Elementary — Aug. 6
- 8:45 a.m.: VPK and kindergarten
- 9:30 a.m.: Grades 1-2
- 10:30 a.m.: Grades 3-5
West Port High
- July 29 at 8 a.m.: Freshman Preview
- Aug. 5 at 5:30 p.m.
Winding Oaks Elementary — Aug. 7
- 8 a.m.: VPK and ESE
- 9:15 a.m.: Grades 1-2
- 10:30 a.m.: Grades 3-5
Wyomina Park Elementary — July 20
- 1 p.m.
Families seeking additional information should contact their school or the Marion County Public Schools Public Relations Office at 352-671-7555.
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