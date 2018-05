0 Interactive map: Are you in an evacuation zone? It's better to know it now

(Nota en español abajo)

Before the 2017 hurricane season, Florida had experienced an 11-year major hurricane drought. This made, for example, an average 26-year-old, who may now be a homeowner with a family, be the first time dealing with hurricane preparedness. Let’s face it, as a 15-year-old Floridian, preparations, insurance, or knowing evacuation routes is not a top priority. We must also consider the millions of people that have moved to Florida, either from another state or countries where hurricanes might not be a natural threat.

One of the very first things we hear when we are under a hurricane threat is: evacuations. This is scary. Human are too often attached to material things, and the thought of living all their belonging behind, at the mercy of mother nature sound even scarier.

Local officials will declare when evacuations ordered are issued, but it's important to know whether or not you live in an evacuation zone first. For example, the majority of Central Florida is not in an evacuation zone. The mandatory evacuations are often for areas under a storm surge threat, such as coastal regions and barrier islands, and people who live in unsafe homes, such as mobile or manufactured homes. Knowing whether or not you're in an evacuation zone will save you a huge headache and help you stay focused while facing the threat of a storm.

Interactive map: Hurricane evacuation zones

If you are in an evacuation zone, you must know where to evacuate and how you will get there when authorities ask you to leave. Evacuating doesn’t mean you have to go to another state. For many, it often means traveling as little as 10-20 miles certain way (of course, this does not apply to the Florida Keys).

Your first option should be a safe friend’s or a family member’s house, someone who is not under an evacuation order. This is a good time to know who that friend or relative is, talk your situation out with them and have a plan ready ahead of time.

Know that if you must go to a shelter, some shelters require you to register ahead of time. Know your county and your local shelter now, as well as what that shelter provides. There are still basic necessities you are responsible for, such as documents, medication, sleeping arrangements, kids entertainment and food. Not all shelters allow animals inside, either, so check with your local shelter to see if they allow you to bring your pets, or if they can provide information about another local shelter that does.

NOAA NOAA

-------------------------------

Antes de la temporada de huracanes de 2017, Florida había experimentado una gran sequía de huracanes durante 11 años. Esto hizo, por ejemplo, que un ciudadano promedio de 26 años, que ahora puede ser propietario de una casa con una familia, fuese la primera vez que se enfrenta a la preparación para un huracán. Seamos honestos, un Floridano de 15 años no tiene como prioridad preparaciones, seguridad o saber las rutas de evacuación. También debemos considerar a los millones de personas que se han mudado a Florida, ya sea de otro estado o país donde los huracanes no son una amenaza natural.

Una de las primeras cosas que escuchamos cuando estamos bajo una amenaza de huracán es: evacuaciones. Esto da miedo. Los humanos con demasiada frecuencia están apegados a las cosas materiales, y la idea de dejar sus pertenencias, a merced de la madre naturaleza suena aún más aterradora.

Los funcionarios locales declararán cuándo se emiten las evacuaciones ordenadas, pero es importante saber si usted vive en una zona de evacuación. Por ejemplo, la mayoría de la Florida Central no se encuentra en una zona de evacuación. Las evacuaciones obligatorias son a menudo para áreas bajo una amenaza de marejada ciclónica, como regiones costeras e islas de barrera, y personas que viven en hogares inseguros, como casas móviles o casas prefabricadas. Saber si estás o no en una zona de evacuación te ahorrará un gran dolor de cabeza y te ayudará a mantenerte enfocado mientras enfrentas la amenaza de una tormenta.

Mapa interactivo: zonas de evacuación de huracanes

Si se encuentra en una zona de evacuación, debe saber dónde evacuar y cómo llegará allí cuando las autoridades le pidan que se vaya. Evacuar no significa que tienes que ir a otro estado. Para muchos, a menudo significa viajar tan poco como 10 a 20 millas (por supuesto, esto no se aplica a los Cayos de Florida).

Su primera opción debe ser la casa de un amigo o de un familiar, alguien que no esté bajo una orden de evacuación. Este es un buen momento para saber quién es ese amigo o pariente, hablar de su situación con ellos y tener un plan listo con anticipación.

Sepa que, si debe ir a un refugio, algunos refugios requieren que se registre con anticipación. Conozca su condado y su refugio local ahora, así como también lo que proporciona ese refugio. Todavía hay necesidades básicas de las que es responsable, como documentos, medicamentos, arreglos para dormir, entretenimiento para sus niños y comida. No todos los refugios permiten animales dentro, así que consulte con su refugio local para ver si le permiten traer a sus mascotas, o si pueden proporcionar información sobre otro refugio local que sí lo haga.

© 2018 Cox Media Group.